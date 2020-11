In provincia di Cremona 113 nuovi contagi

CREMONA (9 novembre 2020) - Come ogni lunedì il numero relativamente basso dei tamponi processati influenza i dati. In Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono stati analizzati 21.121 tamponi e i nuovi contagi sono 4.777. In provincia di Cremona i nuovi positivi sono 113. Continua a crescere il numero di persone ricoverate negli ospedali: 6.414 (+189). Aumenta la pressione sulle Terapie intensive: 670 (+20). Non si ferma la triste contabilità dei morti: l’ultimo dato parla di altre 99 vittime, numero che porta il totale dei decessi nella regione a 18.442.

I dati di oggi

- i tamponi effettuati: 21.121, totale complessivo: 3.277.767

- i nuovi casi positivi: 4.777 (di cui 214 'debolmente positivi' e 51 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 115.630 (+5.629), di cui 6.278 dimessi e 109.352 guariti

- in terapia intensiva: 670 (+20)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.414 (+189)

- i decessi, totale complessivo: 18.442 (+99)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.225, di cui 837 a Milano città;

Bergamo: 154;

Brescia: 355;

Como: 226;

Cremona: 113;

Lecco: 171;

Lodi: 138;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 874;

Pavia: 166;

Sondrio: 73;

Varese: 141.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO