In provincia di Cremona registrati solo 10 nuovi contagiati

CREMONA (2 novembre 2020) - In Lombardia continuano a crescere i contagi: 5.278 i positivi in più nelle utile 24 ore con 24.087 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,9%. A Cremona sono stati registrati solo 10 nuovi contagi: la nostra provincia, dopo Mantova che ha 9 positivi in più, a livello regionale è quella con i dati migliori. Continua inesorabile la crescita dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 435 (+17). E sono in deciso aumento anche i malati ospedalizzati in altri reparti: 4.406 (+160). Nell'ultimo report la Regione aggiorna anche il triste conteggio delle vittime: 46 in più per un totale complessivo di 17.635.

