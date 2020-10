In Lombardia quasi 9 mila contagi e 73 morti

MILANO (31 ottobre 2020) - In Lombardia sono 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%. In provincia di Cremona i contagi sono 184. Continua la crescita dei ricoverati in Terapia intensiva: 392 (+22) e anche degli ospedalizzati negli altri reparti: 4.033 (+335). In aumento anche il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore in Lombardia sono state 73 e ora il totale complessivo è di 17.535.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO