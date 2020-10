Record di contagi in Lombardia: 7.558 nelle ultime 24 ore

CREMONA (28 ottobre 2020) - Record di contagi in Lombardia: nelle ultime 24 ore sono 7.558 i nuovi positivi con 41.260 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 18,3% in decisa crescita. In provincia di Cremona ben 130 i contagiati in più. Il totale complessivo dei guariti/dimessi è di 91.763 (+989). Aumentano i pazienti in Terapia intensiva: 292 (+21), così come quelli ospedalizzati in altri reparti: 3.072 (+357). Nelle ultime 24 ore nella regione si sono registrati 47 decessi che portano il totale complessivo delle vittime a 17.357.

