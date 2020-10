All'Ospedale Maggiore 37 ricoverati con Coronavirus

CREMONA (23 ottobre 2020) - Presso l’Ospedale di Cremona i pazienti ricoverati con Coronavirus sono complessivamente 37: Terapia intensiva 8; Pneumologia 7; Malattie infettive 20; Pronto Soccorso 2.

A causa del progressivo aumento dei casi e a scopo cautelativo, l’Asst di Cremona si sta preparando ad applicare il secondo livello del piano di emergenza che – in caso di necessità - prevede l’aumento dei posti letto Covid-19 in un’aerea dedicata (week surgery).

Da questa mattina è operativo il prefabbricato del pre–triage esterno all’Ospedale di Cremona. Ciò per assicurare maggior comfort a operatori e pazienti, anche in previsione della stagione invernale. Al fine di garantire la divisione dei percorsi Covid-19 e no Covid-19, il pre-triage esterno all’Ospedale resta il primo e unico punto di accesso al pronto soccorso.

L’Ospedale Oglio Po resta Covid free.

