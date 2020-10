Boom di contagi in provincia di Cremona: sono 45

CREMONA (7 ottobre 2020) - Oltre 21 mila tamponi e netta crescita dei positivi in Lombardia e anche nella provincia di Cremona. Questo il dato più importante del report regionale. In Lombardia i nuovi contagi sono 520 e in provincia sono 45. Stabile il numero di ricoverati in Terapia intensiva (40) e in aumento quello dei pazienti ospedalizzati in altri reparti: 339 (più 19). Nelle ultime 24 ore i decessi nella regione sono stati 5.

