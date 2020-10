In Lombardia record di tamponi: 24.691

CREMONA (1 ottobre 2020) - A fronte di un numero molto alto dei tamponi, che ammontano a 24.691, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi in Lombardia sono 324 (uno solo un provincia di Cremona): una percentuale pari all'1,3%. Aumenta ancora il numero dei guariti/dimessi (212). I ricoverati in Terapia intensiva sono 35 (+1), quelli in altri reparti sono 298 (-8). Sale ancora il numero dei decessi: 5 in più per un totale complessivo di 16.960.

