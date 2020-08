In provincia di Cremona una vittima e 2 nuovi contagi

CREMONA (19 agosto 2020) - In una giornata in cui sono stati analizzati 9.000 tamponi, in Lombardia si sono registrati 91 nuovi positivi al Covid-19 (2 in provincia di Cremona). Nelle ultime 24 ore i decessi nella regione sono stati 4 (1 in provincia di Cremona), numero che porta il totale a 16.844 vittime. Stabile il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva mentre crescono di una unità i ricoverati nei reparti di Medicina generale e Malattie infettive.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 9.000, totale complessivo: 1.432.476

- i nuovi casi positivi: 91 (di cui 11 'debolmente positivi' e 0 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 75.398 (+79), di cui 1.311 dimessi e 74.087 guariti

- in terapia intensiva: 14 (=)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 151 (+1)

- i decessi, totale complessivo: 16.844 (+4)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 23, di cui 16 a Milano città;

Bergamo: 13;

Brescia: 19;

Como: 3;

Cremona: 2;

Lecco: 8;

Lodi: 2;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 8;

Pavia: 3;

Sondrio: 2;

Varese: 6.

