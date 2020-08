Ferragosto, itinerari per tutti

CREMONA (14 agosto 2020) - Ferragosto al tempo del Covid: che fare per passare comunque una giornata all’aria aperta ma senza correre rischi? Basta mettersi nell’ordine di idee di scoprire le meraviglie sotto casa: paesaggi, cucina, località storiche, musei e percorsi in bici. Sul giornale La Provincia di oggi quattro pagine dedicate alle proposte per il weekend.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO