Aumentano guariti e dimessi, un nuovo contagio a Cremona

CREMONA (13 agosto 2020) - Sono due le persone morte per Coronavirus in Lombardia, dove si registrano 74 nuovi casi positivi a fronte di 7174 tamponi effettuati. Dei nuovi casi, 14 sono debolmente positivi e 4 rilevati a seguito di test sierologico. Sono 54 le persone guarite o dimesse, mentre sale di 1 il numero dei pazienti in intensiva e di 5 quello delle persone ricoverate in altri reparti. Sul fronte territoriale, a Como, Cremona, Lodi e Sondrio si registra un solo contagio, mentre a Milano sono 28, di cui 14 in città, a Brescia e Mantova 8, a Varese 7, a Bergamo, Monza e Pavia 3, a Lecco 2.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 7.174, totale complessivo: 1.394.380

- i nuovi casi positivi: 74 (di cui 14 'debolmente positivi' e

4 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 74.754 (+54), di cui

1.397 dimessi e 73.357 guariti

- in terapia intensiva: 11 (+1)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 170 (+5)

- i decessi, totale complessivo: 16.835 (+2)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 28, di cui 14 a Milano città;

Bergamo: 3;

Brescia: 8;

Como: 1;

Cremona: 1;

Lecco: 2;

Lodi: 1;

Mantova: 8;

Monza e Brianza: 3;

Pavia: 3;

Sondrio: 1;

Varese: 7.