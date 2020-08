Autostrada Cremona-Mantova, soldi dalla Regione

CREMONA (8 agosto 2020) - Ammonta in tutto a 160 milioni la ‘fetta’ del Piano Marshall varato dalla Regione destinata al territorio cremonese. Di questi, ben 110 sono destinati all’autostrada Cremona-Mantova. Ma non si tratta, in realtà, di una cifra aggiuntiva, bensì della conferma di quei 90 milioni (che con l’Iva diventano 110), già postati dalla Regione dopo che nel 2002 aveva avviato le procedure per la costruzione dell’autostrada.

Nell’elenco delle opere, il costo totale dell’autostrada è stimato dalla Regione in un miliardo e 83 milioni. Ma si tratta di una stima basata sul vecchio progetto. La vera novità per quest’opera è attesa infatti per il 31 agosto, quando la concessionaria Stradivaria presenterà il nuovo progetto definitivo accompagnato dalla revisione — al ribasso — del Piano economico finanziario e dei costi che dovrebbero abbassarsi a 800 milioni. Sulla base di quel progetto si potrà capire se l’opera in base ai flussi di traffico sarà sostenibile o meno.

