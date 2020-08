Nessun contagio in provincia di Cremona

CREMONA (7 agosto 2020) - Nelle ultime 24 ore nessuna vittima in Lombardia e neanche un contagio in provincia di Cremona. Sono questi i dati più positivi del report quotidiano di Regione Lombardia. In una giornata nella quale sono stati processati 8.128 tamponi, nella regione i nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati 69: in calo di 2 unità i ricoverati in Terapia intensiva (9) e in aumento di 2 unità i pazienti ospedalizzati in reparti di Malattie infettive o Medicina generale.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 8.128, totale complessivo: 1.352.490

- i nuovi casi positivi: 69 (di cui 5 'debolmente positivi' e

1 a seguito di test sierologici)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 74.232 (+152), di cui 72.795 guariti e 1.437 dimessi

- in terapia intensiva: 9 (-2)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 170 (+2)

- i decessi: totale complessivo 16.829 (+0)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 14, di cui 10 a Milano città;

Bergamo: 9;

Brescia: 11;

Como: 5;

Cremona: 0;

Lecco: 2;

Lodi: 2;

Mantova: 9;*

Monza e Brianza: 7;

Pavia: 4;

Sondrio: 2;

Varese: 3.

