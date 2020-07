Scarpe & scarpe, negozi a rischio

CREMONA-VIADANA (23 luglio 2020) - Due negozi in città a Cremona, uno nel centro commerciale Gerbolina a Viadana: loro come decine di altri punti vendita della catena Scarpe & Scarpe che vivono queste settimane nelle drammatica incertezza di non sapere se potranno continuare la loro attività. La direzione dell’azienda, infatti, ha chiesto il concordato preventivo annunciando che 16 negozi sono destinati alla chiusura per un totale di 120 dipendenti che rischiano il taglio. «Siamo estremamente preoccupati — spiega David Gabbrielli della Filcams-Cgil di Mantova — per i posti di lavoro perché non ci è ancora stato illustrato alcun piano sul futuro. Fino al 17 agosto non si può licenziare per la norma inserita nel Dpcm legato all’emergenza sanitaria ma dopo potrebbero essere avviate le procedure. Non sappiamo cosa verrà presentato ai commissari giudiziari e se verrà accettato il concordato. Ma la vigilanza è molto alta».





