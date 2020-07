Campagna anti-influenzale, è già corsa alle vaccinazioni

CREMONA (17 luglio 2020) - In via Belgiardino l’attività è febbrile: nell’Unità Operativa Vaccinale di Asst Cremona sono già tutti mobilitati e l’attenzione è rivolta alle vaccinazioni. Due le ragioni. La prima: sono appena arrivate le indicazioni della Regione sulla campagna anti-influenzale che partirà nella prima metà del mese di novembre e che si auspica possa coinvolgere 30 mila cremonesi, il 25% in più rispetto all’anno scorso, quando a sottoporsi al vaccino contro la «comune» influenza sono state 24 mila persone. Ma è chiaro che adesso, dopo la pandemia che ha sconvolto l’ intero territorio, l’obiettivo sanitario si è ampliato. Non può che essere così.

«Ci sono motivi scientifici e di buon senso – spiega la dottoressa Antonella Laiolo, responsabile del presidio – . È stato provato che in questo modo si aumenta la protezione anche contro il Coronavirus, perché, da una parte, vaccinandosi si scongiura la sovrapposizione di un fattore epidemico e, dall’altra, si evita la confusione in fase di diagnosi. Infine, non va dimenticata l’importanza che la copertura vaccinale ha per le categorie più fragili: basti pensare che l’anno scorso in Italia si sono registrate 8 mila morti per influenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO