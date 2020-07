«Benvenuti, c'è un regalo per voi!» piace all'Asst di Cremona

CREMONA (8 luglio 2020) - «Benvenuti, c'è un regalo per voi!». A Ostetricia, Neonatologia, Nido e Pediatria dell'Ospedale Maggiore di Cremona piace l'iniziativa del giornale La Provincia che ha deciso di essere ancora più vicino ai neo genitori dei bimbi che nascono nei nostri ospedali - non solo a Cremona, ma anche a Crema e a Casalmaggiore - regalando un abbonamento gratuito della durata di sei mesi all’edizione digital del quotidiano. Un'iniziativa così apprezzata dall'Asst di Cremona che sulla sua pagina Facebook ha fatto un post ad hoc: «La lettura dei giornali è vitale per la crescita individuale e la conoscenza».

[GUARDA LE FOTO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO