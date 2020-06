In Lombardia 237 nuovi positivi, 6 a Cremona

CREMONA (3 giugno 2020) - Nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona si sono registrati 6 nuovi contagi da Covid-19 mentre in Lombardia sono 237 i nuovi positivi registrati nello stesso lasso di tempo. Continua a scendere il numero dei ricoverati nelle terapie intensive (-35) mentre torna a salire il numero delle vittime che sono state 29 nelle ultime 24 ore. Nessun decesso si è registrato in provincia di Cremona. In Italia attualmente i malati sono 39.297 (-396); i deceduti sono 33.601 (+71).

Ecco i dati di oggi, mercoledì 3 giugno

- i tamponi effettuati: 11.355

totale complessivo: 777.477

- attualmente positivi: 20.224 (-31)

- totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia a oggi: 89.442

- i nuovi casi positivi: 237 (2,1% rapporto con i tamponi

giornalieri)

- i guariti/dimessi: 53.046 (+239)

- in terapia intensiva: 131 (-35)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.995 (-26)

- i decessi: 29

- totale complessivo decessi: 16.172

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

Milano 23.176 (+37) di cui 9.822 (+14) a Milano città

Bergamo 13.465 (+77)

Brescia 14.861 (+51)

Como 3.890 (+10)

Cremona 6.470 (+6)

Lecco 2.756 (+5)

Lodi 3.483 (+7)

Mantova 3.367 (+2)

Monza e Brianza 5.556 (+28)

Pavia 5.365 (+3)

Sondrio 1.469 (+1)

Varese 3.637 (+5)



e 1.947 in fase di verifica.

