In provincia 6 nuovi contagi, 221 in Lombardia

CREMONA (30 maggio 2020) - Sono 221 i nuovi contagiati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 6 casi interessano persone residenti nella provincia di Cremona (oltre 14 mila i tamponi processati). Il report della Regione fotografa una situazione pressoché stazionaria per quanto riguarda i malati ricoverati in Terapia intensiva e un calo costante delle persone ricoverate nei reparti di medicina generale. Risale il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore sono state 67, dato che porta il totale dei morti lombardi a 16.079.

Sono 111 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 87 di ieri. I morti a livello nazionale salgono così a 33.340. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile. I contagiati totali da coronavirus sono ora 232.664, 416 più di ieri, quando se ne erano registrati 516 in più, quindi in calo nelle 24 ore. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sono saliti a 155.633 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.789. Venerdì l'aumento era stato di 2.240. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 450, 25 meno di ieri. Di questi, 172 sono in Lombardia, uno meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 6.680, con un calo di 414 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 36.561, con un calo di 2.045 rispetto a ieri.

