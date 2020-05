Dodici nuovi contagi in provincia

CREMONA (19 maggio 2020) - Dopo una giornata senza nessun contagio in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 nuovi positivi al Covid. In Lombardia 462 nuovi casi e il totale arriva a 85.481. Sono 54 le vittime nella regione - 2 a Cremona - e il bilancio sale a 15.597. Sempre in calo il numero dei pazienti ricoverati e ben 14.918 i tamponi processati.

Sono 226.699 i contagiati totali per il Coronavirus in Italia, 813 più di ieri. Di questi oltre il 50% in Lombardia. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Ieri l'incremento era stato di 451. Da notare però che i tamponi effettuati sono circa il doppio di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Sono 65.129 i malati di Coronavirus in Italia, 1.424 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.798. Risalgono anche le vittime, sono 162 nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.169. Ieri l'aumento era stato di 99 vittime.

Bollettino odierno ieri/oggi:

Contagi 85019/85481+ 462

Ricoveri non TI 4482/4426 - 56

Ricoveri TI 252/244 - 8

Decessi 15543/15597 +54

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 12463/12607+ 144

BS 14158/14199+41

CO 3633/3646+13

CR 6323/6335+ 12

LC 2648/2687+39

LO 3353/3369 +16

MB 5296/5338+42

MI 22222/22324+ 102

MN 3291/3294+ 3

PV 5022/5047+25

SO 1369/1378+9

VA 3392/3401+9



In fase di verifica 1856

Tamponi effettuati oggi: 14.918

