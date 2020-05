Coronavirus, in provincia 10 morti e 10 nuovi contagi

CREMONA (17 maggio 2020) - Anche nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona sono stati registrati 10 nuovi contagi, lo stesso dato di sabato. Il numero complessivo di positivi al Covid-19 sale a 6.323. In Lombardia i nuovi casi sono stati 326 (il totale è di 84.844). Leggera ma costante la flessione dei ricoverati in Terapia intensiva e nei reparti ospedalieri. Torna a salire, invece, il numero dei decessi che nelle ultime 24 ore sono stati 69 in tutta la regione (il totale è 15.519). E di queste nuove 69 vittime ben 10 sono cremonesi.

«Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all'ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione». Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.

Secondo i dati della Protezione Civile oggi in Italia si registrano 145 morti da Covid-19, è il numero più basso dal 9 marzo, 31.908 in tutto. 225.435 i casi totali, +675 è l'aumento più basso da mesi.

I dati dei contagi:

- i tamponi effettuati: 576.359 (+11.809)

ieri: 564.550 (+14.145)

l'altro ieri: 550.405 (+12.162)

- i casi positivi sono: 84.844 (+326)

ieri: 84.518 (+399)

l'altro ieri: 84.119 (+299)

- i guariti: 35.042 (+823)

ieri: 34.219 (+402)

- in terapia intensiva: 255 (-13)

ieri: 268 (-8)

l'altro ieri: 276 (-21)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.480 (-41)

ieri: 4.521 (-184)

l'altro ieri: 4.705 (-113)

- i decessi: 15.519 (+69)

ieri: 15.450 (+39)

l'altro ieri: 15.411 (+115)

I casi per provincia:

MI: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta'

ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta'

l'altro ieri: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta'

BG: 12.443 (+46)

ieri: 12.397 (+26)

l'altro ieri: 12.371 (+24)

BS: 14.147 (+56)

ieri: 14.091 (+83)

l'altro ieri: 14.008 (+60)

CO: 3.629 (+4)

ieri: 3.625 (+13)

l'altro ieri: 3.612 (+14)

CR: 6.323 (+10)

ieri: 6.313 (+10)

l'altro ieri: 6.303 (+18)

LC: 2.645 (+11)

ieri: 2.634 (+18)

l'altro ieri: 2.616 (+17)

LO: 3.351 (+10)

ieri: 3.341 (+16)

l'altro ieri: 3.325 (+12)

MN: 3.291 (+9)

ieri: 3.282 (+1)

l'altro ieri: 3.281 (+6)

MB: 5.287 (+22)

ieri: 5.265 (+46)

l'altro ieri: 5.219 (+37)

PV: 4.979 (+35)

ieri: 4.944 (+25)

l'altro ieri: 4.919 (+23)

SO: 1.367 (+4)

ieri: 1.363 (+24)

l'altro ieri: 1.339 (+1)

VA: 3.379 (+3)

ieri: 3.376 (+41)

l'altro ieri: 3.335 (+13)

e 1.852 in corso di verifica.