Coronavirus, in provincia di Cremona 18 nuovi contagi

CREMONA (15 maggio 2020) - Sono 18 i nuovi casi di contagio da Coronavirus in provincia di Cremona, che porta il totale a 6.303 malati da Covid-19.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

- i tamponi effettuati: 550.405 (+12.162)

ieri: 538.243 (+14.080)

l'altro ieri: 524.163 (+10.919)

- i casi positivi sono: 84.119 (+299)

ieri: 83.820 (+522)

l'altro ieri: 83.298 (+394)

- i guariti 33.817 (+3.808)

ieri: 30.009 (+653)

l'altro ieri: 29.356 (+1.113)

- in terapia intensiva: 276 (-21)

ieri: 297 (-10)

l'altro ieri: 307 (-15)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 4.818 (-113)

ieri: 4.818 (-189)

l'altro ieri: 5.007 (-215)

- i decessi: 15.411 (+115)

ieri: 15.296 (+111)

l'altro ieri: 15.185 (+69)

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

MI: 21966 (+66) di cui 9281 (+30) a Milano città

ieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano città

l'altro ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano città

BG: 12.371 (+24)

ieri: 12.347 (+29)

l'altro ieri: 12.318 (+24)

BS: 14.008 (+60)

ieri: 13.948 (+106)

l'altro ieri: 13.842 (+94)

CO: 3.612 (+14)

ieri: 3.598 (+42)

l'altro ieri: 3.556 (+10)

CR: 6.303 (+18)

ieri: 6.285 (+12)

l'altro ieri: 6.273 (+18)

LC: 2.616 (+17)

ieri: 2.599 (+16)

l'altro ieri: 2.583 (+22)

LO: 3.325 (+12)

ieri: 3.313 (+12)

l'altro ieri: 3.301 (+8)

MN: 3.281 (+6)

ieri: 3.275 (+9)

l'altro ieri: 3.266 (+11)

MB: 5.219 (+37)

ieri: 5.182 (+41)

l'altro ieri: 5.141 (+29)

PV: 4.919 (+23)

ieri: 4.896 (+47)

l'altro ieri: 4.849 (+29)

SO: 1.339 (+1)

ieri: 1.338 (+17)

l'altro ieri: 1.321 (+4)

VA: 3.335 (+13)

ieri: 3.322 (+20)

l'altro ieri: 3.302 (+29)

e 1825 in corso di verifica.

IN ITALIA - Sono 4.917 i pazienti guariti dal Coronavirus in Italia in 24 ore, con un totale che supera i 120mila. Secondo i dati della Protezione civile gli attualmente positivi sono 72.070, con un calo di 4.370 in 24 ore. Ancora 808 pazienti sono in terapia intensiva, 47 in meno. Resta ancora alto il numero delle vittime, 242 in 24 ore, che portano il totale a 31.610 morti. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 223.885 con un incremento di 798 casi.

