In Lombardia impennata di contagi: +1.033. Ma è record di tamponi: oltre 20 mila

CREMONA (12 maggio 2020) - Tornano a salire i contagi in Lombardia: solo nelle ultime 24 ore si contano 1.033 nuovi positivi, un numero sensibilmente più alto rispetto a quello degli ultimi giorni forse anche per gli oltre 20 mila tamponi effettuati. In provincia di Cremona il trend resta sotto controllo con 5 nuovi contagi. A livello regionale continua il calo dei pazienti in Terapia intensiva (-19) e i decessi registrati sono stati 62, un numero che porta il totale delle vittime dell'emergenza Coronavirus a 15.116.

I dati dei contagi

- i casi positivi sono: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419

casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data

del 5 maggio

ieri: 81.871 (+364)

l'altro ieri: 81.507 (+282)

- i decessi: 15.116 (+62)

ieri: 15.054 (+68)

l'altro ieri: 14.986 (+62)

- in terapia intensiva: 322 (-19)

ieri: 341 (-7)

l'altro ieri: 348 (+18)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 5.222 (-175)

ieri: 5.397 (-31)

l'altro ieri: 5.428 (-107)

- i tamponi effettuati: 513.244 (+20.602)

ieri: 492.642 (+7.508)

l'altro ieri: 485.134 (+7.369)

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 11791/12294+ 503 *sono inclusi 360 casi positivi con diagnosi pretendenti a questa settimana

BS 13620/13748 +128

CO 3504/3546 + 42

CR 6250/6255+ 5

LC 2536/2561+ 25

LO 3277/3293+ 16

MB 5074/5112+ 38

MI 21490/21626 + 136

MN 3251/3255+ 4

PV 4801/4820 +19

SO 1288/1317+29

VA 3196/3273+ 77* inclusi 32 casi positivi con diagnosi pretendenti a questa settimana

In fase di verifica 1804

Tamponi effettuati oggi: 20.602

