Coronavirus, in provincia 23 nuovi contagi

CREMONA (9 maggio 2020) - Il contagio non si ferma: in provincia di Cremona ci sono 23 nuovi casi che portano il totale a 6.242. In Lombardia i nuovi positivi sono 502 e il dato complessivo sale a 81.225. Sempre alto il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore sono state 85 e il tragico bilancio sale a 14.924 morti dall'inizio della pandemia. Continua, invece, il calo dei malati in Terapia intensiva (-70) e anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di medicina generale.

Sono 84.842 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 3.119. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.663. Il dato è della Protezione civile. I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono oltre 100 mila, ad oggi esattamente 103.031, con un incremento 4.008 rispetto a ieri. Venerdì i dimessi e guariti erano stati 2.747. Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.395, con un incremento di 194 in un giorno. Ieri l'aumento dei morti era stato di 243 unità. Diminuiscono anche oggi, come ormai da settimane, i ricoverati in terapia intensiva: sono 1.034, 134 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 143.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO