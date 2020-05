Decessi: a Cremona +391%

CREMONA (6 maggio 2020) - Cremona, non solo la provincia lombarda più colpita in rapporto al numero di abitanti, ma è anche la seconda in Italia per il prezzo pagato in vite umane: +391%. È quanto rilevato da Istat e Istituto superiore di sanità, che nel loro report «Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente, primo trimestre 2020» hanno messo a confronto la mortalità di marzo 2020 con la media 2015-2019 dello stesso mese. Scopo della ricerca è di cercare di dare una quantificazione dell’impatto del virus che non sia limitato dal numero dei tamponi effettuati. E se in tutto il Paese la mortalità è aumentata a marzo del 50%, sono le zone che il rapporto chiama «ad alta diffusione» — 3.271 comuni, 37 province del Nord più Pesaro e Urbino — quelle in cui si concentra il 91% dell’eccesso di mortalità riscontrato a marzo 2020. Fra queste c’è il territorio di Cremona dove il numero dei decessi è aumentato a marzo del 391% rispetto alla media degli ultimi 5 anni nello stesso mese. Dal 20 febbraio al 31 marzo — è questo il periodo esatto preso in esame — in provincia di Cremona si sono registrati quest’anno 1.999 decessi, contro i 496 contati negli stessi giorni in media negli ultimi 5 anni. Quelli attribuiti sicuramente al Covid-19 sono 687.





© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO