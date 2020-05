Coronavirus, nessuna nuova vittima in provincia di Cremona

CREMONA (4 maggio 2020) - Nessuna nuova vittima in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore: il numero dei decessi resta così fermo a 1.025. E solo tre i nuovi contagi al Covid-19: un dato incoraggiante che si inserisce in un quadro che, a livello regionale, potremmo definire stabile. Infatti in Lombardia i nuovi positivi sono 577, un dato simile a quello degli ultimi giorni. Più alto, purtroppo il dato relativo ai decessi che sono stati 63, un numero che porta il totale a 14.294. Stabile il numero dei ricoverati nei reparti di Terapia intensiva e in netto calo quello di chi è ricoverato nei reparti di medicina generale.

Complessivamente in Italia il numero dei malati per Coronavirus scende sotto quota 100 mila. Sono calati a 99.980, con

un decremento di 199 persone (ieri erano stati 525 in meno i malati rispetto al giorno precedente). Il dato è stato fornito

dalla Protezione civile. Sono salite, invece, a 29.079 le vittime per con un incremento di 195 in un giorno. Continua il calo dei ricoverati in Terapia intensiva: ad oggi sono 1.479, 22 in meno rispetto a ieri. Resta invariato il dato della Lombardia a

quota 532, circa un terzo del totale.

I dati dei contagi:

- i casi positivi sono: 78.105 (+577)

ieri: 77.528 (+526)

l'altro ieri: 77.002 (+533)

- i decessi: 14.294 (+63)

ieri: 14.231 (+42)

l'altro ieri: 14.189 (+47)

- in terapia intensiva: 532 (=)

ieri: 532

l'altro ieri: 545 (-13)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.414 (-195)

ieri: 6.609 (+80)

l'altro ieri: 6.529 (-99)

- i tamponi effettuati: 418.835 (+7.978)

ieri: 410.857 (+7.155)

l'altro ieri: 403.702 (+13.058)

- i dimessi: 53.470 (+697)

ieri: 52.773 (+417)

l'altro ieri: 52.356 (+320)



I casi per provincia:

BG: 11.538 (+85)

ieri: 11.453 (+59)

l'altro ieri: 11.394 (+34)

BS: 13.122 (+94)

ieri: 13.028 (+29)

l'altro ieri: 12.999 (+70)

CO: 3.332 (+19)

ieri: 3.313 (+20)

l'altro ieri: 3.293 (+22)

CR: 6.109 (+3)

ieri: 6.106 (+18)

l'altro ieri: 6.088 (+20)

LC: 2.360 (+16)

ieri: 2.344 (+54)

l'altro ieri: 2.290 (+13)



LO: 3.062 (+15)

ieri: 3.047 (+30)

l'altro ieri: 3.017 (+23)



MB: 4.850 (+27)

ieri: 4.823 (+78)

l'altro ieri: 4.745 (+16)



MI: 20.254 (+186) di 8.539 (+48) a Milano citta'

ieri: 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano citta'

l'altro ieri: 19.950 (+249) di cui 8.450 (+115) a Milano citta'

MN: 3.201 (+2)

ieri: 3.199 (+5)

l'altro ieri: 3.194 (+9)



PV: 4.522 (+32)

ieri: 4.490 (+34)

l'altro ieri: 4.456 (+40)

SO: 1.210 (+29)

ieri: 1.181 (0=)

l'altro ieri: 1.181 (=)



VA: 2.838 (+55)

ieri: 2.783 (+68)

l'altro ieri: 2.715 (+10)



e 1.707 in corso di verifica.

