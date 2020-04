Coronavirus, tutti i dati in frenata

CREMONA (26 aprile 2020) - I numeri sembrano confermare un rallentamento della diffusione del contagio da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi positivi sono stati 920, di cui 60 casi in provincia di Cremona, e anche il numero delle vittime, che sono state 56, è sensibilmente inferiore rispetto ai dati degli ultimi dieci giorni dove si registravano fra i 160 e i 250 morti al giorno. In provincia di Cremona si contano 4 decessi nelle ultime 24 ore. Continua, anche se più contenuto rispetto ad altri giorni, il calo dei ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti di medicina generale degli ospedali della regione.

I dati dei contagi

- i casi positivi sono: 72.889 (+920)

ieri: 71.969 (+713)

l'altro ieri: 71.256 (+1.091)

- i decessi: 13.325 (+56)

ieri: 13.269 (+163)

l'altro ieri: 13.106 (+166)

- in terapia intensiva: 706 (-18)

ieri: 724 (-32)

l'altro ieri: 756 (-34)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.481 (-8)

ieri: 8.489 (-302)

l'altro ieri: 8.791 (-401)

- i tamponi effettuati: 337.797 (+10.857)

ieri: 326.940 (+12.642)

l'altro ieri: 314.298 (+11.583)

- i dimessi: 47.062 (+890)

ieri: 46.172

I casi per provincia

BG: 11.113 (+66)

ieri: 11.047 (+45)

l'altro ieri: 11.002 (+56)

BS: 12.564 (+24)

ieri: 12.540 (+65)

l'altro ieri: 12.475 (+167)

CO: 3.025 (+83)

ieri: 2.942 (+71)

l'altro ieri: 2.871 (+107)

CR: 5.966 (+60)

ieri: 5.906 (+39)

l'altro ieri: 5.867 (+60)



LC: 2.177 (+20)

ieri: 2.157 (+8)

l'altro ieri: 2.149 (+17)

LO: 2.926 (+23)

ieri: 2.903 (+67)

l'altro ieri: 2.836 (+3)

MB: 4.477 (+60)

ieri: 4.417 (+45)

l'altro ieri: 4.372 (+55)

MI: 18.371 (+463) di cui 7.788 (+241) a Milano citta'

ieri: 17.908 (+219) di cui 7.547 (+80) a Milano citta'

l'altro ieri: 17.689 (+412) di cui 7.467 (+246) a Milano citta'

MN: 3.105 (+23)

ieri: 3.082 (+25)

l'altro ieri: 3.057 (+35)

PV: 4.044 (+8)

ieri: 4.036 (+45)

l'altro ieri: 3.991 (+117)

SO: 1.132 (+2)

ieri: 1.130 (+42)

l'altro ieri: 1.088 (+32)

VA: 2.467 (+60)

ieri: 2.407 (+31)

l'altro ieri: 2.376 (+36)

e 1.522 in corso di verifica.