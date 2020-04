Covid-19, non molla il contagio in provincia di Cremona

CREMONA (23 aprile 2020) - Non molla il contagio da Covid-19 in provincia di Cremona: secondo i dati forniti dalla Regione nel consueto briefing del pomeriggio i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore sono stati 101. Il totale ora è di 5807 casi. Le nuove vittime registrate sono 14 e il totale arriva a 961.

In Lombardia i nuovi contagi rilevati sono 1.073 e il numero complessivo è di 70.165. In calo i ricoveri negli ospedali della regione (-500) e in calo anche i pazienti nelle Terapie intensive (- 27). Pesante il dato dei decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 200 e il dato complessivo in Lombardia è di 12.940 vittime.

Con i dati di oggi Cremona registra 2,7 vittime per mille abitanti e si lascia alle spalle Lodi e Bergamo ed è quindi la provincia lombarda con più morti in rapporto alla popolazione.