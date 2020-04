Coronavirus, Casorati scrive a Gallera: «Qui 4 mila contagiati»

CREMA (15 aprile 2020) - La stima è che nel Cremasco ci sia un contagiato ogni 40 abitanti, considerando ovviamente gli asintomatici o chi ha o ha avuto il Covid 19 in forme lievi, curandosi a casa e senza avere la certezza di aver contratto il virus, in quanto non sottoposto a tampone. Il che, se rapportato ai circa 160 mila residenti del distretto sanitario che fa capo all’ospedale di Crema, significherebbe 4 mila persone con il Coronavirus. Ad avanzare l’ipotesi è Aldo Casorati, presidente dell’Area omogenea, membro del consiglio di rappresentanza dell’Azienda tutela della salute Valpadana e sindaco di Casaletto Ceredano. Anche a nome dei colleghi primi cittadini cremaschi, ha scritto una lettera all’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in cui chiede un confronto in videoconferenza con il rappresentante della giunta Fontana: «Nessuna polemica — precisa — ma la volontà di fare il punto sulla diffusione del virus nel Cremasco e, più in generale, in tutta l’area provinciale. In un territorio di 358.955 abitanti abbiamo 4.945 contagi, precisamente uno ogni 73 abitanti. Registriamo il triste primato di provincia più contagiata d’Italia».

