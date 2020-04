Coronavirus, in provincia di Cremona altre 7 vittime

CREMONA (10 aprile 2020) - Si conferma il trend di crescita più lento dei contagi da Covid 19. In provincia di Cremona nelle ultime 24 ore sono stati registrati 73 nuovi casi di positività e il totale arriva a 4.562. Si registrano 7 nuove vittime che portano il totale dei decessi a 755. In Lombardia i nuovi contagi sono 1.246 e nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 216 decessi.

Bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 54802/56048 +1246

Ricoveri non Terapia Intensiva 11796/11877 +81

Ricoveri Terapia Intensiva 1236/1202 - 34

Decessi 10022/10238 +216

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 10043/10151+ 108

BS 10122 /10369+247

CO 1605/1686+ 81

CR 4489/4562+ 73

LC 1805/1838 + 33

LO 2376/2419+ 44

MB 3355/3424 + 69

MI 12479/12748 +269

MN 2277/2355 + 78

PV 2789/2963 + 174*

SO 654/661 + 7

VA 1491/1589 +98

e 1283 in fase di verifica (*Il dato di Pavia è’particolarmente alto perché è’partita una tamponatura importante sulle RSA)

Tamponi effettuati:

Oggi 9372