Coronavirus, salgono più lentamente i contagi in provincia di Cremona (+63)

CREMONA (7 aprile 2020) - Salgono ancora, ma più lentamente, i contagi in provincia di Cremona. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 63 nuovi casi di positività al Covid-19 che portano il totale a 4.323. Anche i dati della Lombardia confermano il trend: i casi di contagio sono cresciuti ma "solo" di 791 e portano il totale a 52.325. In Lombardia i decessi sono stati 282 e il totale è salito a 9.484.

Il bollettino odierno

Ieri/oggi:

Contagi 51534/52325 + 791

Ricoveri non TI 11914/11833 - 81

Ricoveri TI 1342/1305 -38

Decessi 9202/9484 + 282

I casi per provincia /ieri/oggi

BG 9815/9869 +53

BS 9477/9594+ 11

CO 1473/1525 + 52

CR 4260/4323 + 63

LC 1712/1731 + 19

LO 2278/2321 + 43

MB 3157/3206 + 49

MI 11538/11787 + 249 di cui 99 MI città

MN 2084/2142 + 58

PV 2700/2735 + 35

SO 614/620 + 6

VA 1293/1326 +52

e 1147 in fase di verifica.

Tamponi effettuati

Oggi solo 4342

