Coronavirus, ricette mediche via mail o sms

MILANO (4 aprile 2020) - L'assessore regionale Giulio Gallera - nel consueto collegamento giornaliero da Palazzo Lombardia sull'aggiornamento del contagio da Coronavirus - ha anche annunciato che è già fruibile per tutti "la dematerializzazione della ricetta medica. Non sarà più necessario andare dal medico per ritirare la ricetta". Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.030.606.

