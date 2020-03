«Uniti per la Provincia di Cremona», la solidarietà non si ferma

CREMONA (31 marzo 2020) - Non si ferma la generosità di cremonesi, cremaschi e casalaschi e il conto corrente dell’Associazione «Uniti per la provincia di Cremona» continua a crescere. La somma è aumentata ancora: con nuove 224 donazioni per complessivi 173.135,60 euro - oltre a 163,78 euro dall'APP Satispay - il totale sale a quota 3.314.945,28 euro.

Generosità e solidarietà: ormai è un flusso costante l'aiuto concreto dei cittadini per combattere il Coronavirus e messo in moto da Fondazione Arvedi-Buschini, Libera Associazioni Agricoltori, Coldiretti, Associazione Industriali, Apindustria, Confartigianato Cremona, Autonoma Artigiani Crema, Libera Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Confcommercio e Confcooperative.

Per chi desiderasse avere informazioni sulle donazioni può inviare una mail a uniticr@gmail.com

Per effettuare una donazione IBAN: IT13Z0845411404000000231085