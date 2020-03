Coronavirus, il contagio ha ripreso a crescere

CREMONA (24 marzo 2020) - La tregua di ieri sembra già finita. Purtroppo i dati della Lombardia segnano un netto aumento di contagi - più 1.942 - per un totale di 30.703 positivi. Drammatico il numero delle vittime: solo ieri 402. Una cifra che porta il totale dei morti in regione a 4.178.

Per quanto riguarda la provincia di Cremona il numero dei contagi totale arriva a 3.061 (+136 casi, ieri erano stati solo 30). Resta Bergamo la provincia con il maggior numero di positivi, seguita da Brescia e Milano. Boom di casi nella provincia di Monza e Brianza. I tamponi ancora da processare sono 656, un numero molto elevato.

Bollettino odierno /ieri/oggi:

Contagi 28761/30703. + 1942

Ricoveri non TI 9266/9711 +445

Ricoveri TI 1183/1194 +11

Decessi 3776/4178 +402

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 6471/6728 +257

BS 5905/6298 +393

CO 581/635 + 54

CR 2925/3061 + 136

LC 934/1015 + 81

LO 1817/1860 + 43

MB 1130/1454. + 324

MI 5326/5701. + 375

MN 985/1093 + 108

PV 1444/1499 + 55

SO 208/253 + 45

VA 421/450 +29

e 656 in corso di verifica

