Coronavirus, donazioni agli ospedali di Cremona, Monza e Padova

AGOIOLO/CASALMAGGIORE (12 marzo 2020) - Donazioni dal gruppo Tatuus di Concorezzo (Monza Brianza), Autotecnica Motori di Agoiolo, frazione di Casalmaggiore, e Breda Racing di Villafranca (Verona) agli Ospedali di Monza, Cremona e Padova. Ne dà notizia Giovanni Delfino, amministratore delegato del gruppo che unisce l'eccellenza italiana del motorsport rappresentata dai tre marchi citati, tra cui quello casalasco: ”In nome del gruppo che rappresento, ho pensato di donare una piccola parte dei ricavi di marzo e aprile di Tatuus, Autotecnica Motori e Breda Racing agli Ospedali di Monza, Cremona e Padova. Appena condiviso il pensiero con i miei soci e compagni di cammino, Federici, De Bellis, Sandonà, Breda e il fondo partner Wisequity, tutti ne sono stati entusiasti: non avevo dubbi".

“L’iniziativa - spiega Delfino - nasce dopo aver visto la foto della infermiera dell’Ospedale di Cremona, stremata ed accasciata sulla scrivania dopo 24 ore e forse più di lavoro ininterrotto. E quel “24 Ore” ha richiamato in me la sensazione di fatica che tutti noi del motorsport facciamo nelle gare Endurance…le 24 Ore di Spa, del Nurburgring, di Le Mans, di Daytona o dovunque esse siano… Chi conosce quella fatica non può che essere solidale. Solo che quando pensi al fatto che noi la facciamo per 'sport' e loro la fanno per salvare vite umane, non si possono davvero fare paragoni. E non si può che decidere, senza indugio, di dare una mano concreta". Conclude Delfino: “Una mano piccola, perché anche le aziende del nostro settore saranno investite dall’uragano. Ma concreta. E col cuore. Sperando che il mondo a cui apparteniamo ci segua. A loro che stanno lavorando con questa passione e con questa fatica, va anche il nostro grazie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO