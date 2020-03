Coronavirus: in provincia crescono i contagiati, ma in tanti tornano a casa

CREMONA (6 marzo 2020) - Sale il numero dei morti: da diciassette a diciotto, dopo il decesso di un anziano di Annicco, terza vittima di quel paese. Le vittime della provincia sono così suddivise: 5 a Cremona, 3 a Crema, 3 ad Annicco, 2 a Soresina, 1 a Offanengo, Trescore Cremasco, Sospiro, Vailate e Paderno Ponchielli. Crescono i contagiati, che ieri hanno raggiunto quota 452, vale a dire 46 in più rispetto a giovedì e 119 in più rispetto a mercoledì. Cresce anche, e in maniera vistosa, il numero dei pazienti per i quali sono state decise le dimissioni dai presidi medici: sintomi spariti e tutti a casa in attesa che il test risulti negativo.

A Cremona quella di oggi è stata un altra giornata difficile sul fronte Coronavirus. I dati forniti dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nell’ormai consueta conferenza stampa tenuta nel tardo pomeriggio a Palazzo Lombardia, non hanno affatto delineato il raggiungimento del picco dell’epidemia né, tanto meno, quell'iniziale calo dei contagi che qualcuno, aveva ipotizzato.

