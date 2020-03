Coronavirus, Borrelli: 2.263 malati e 79 morti. I guariti sono 160

ROMA (3 marzo 2020) - Sono 2.263 i malati per Coronavirus in Italia, con un incremento di 428 persone rispetto a ieri e 79 i morti, 27 in più. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile. A questi vanno aggiunti i 160 guariti (11 in più rispetto a ieri).

La Protezione civile ha già posizionato oltre 300 tende per il pre-triage - il primo screening di potenziali casi - di fronte agli ospedali delle regioni colpite dal Coronavirus, secondo quanto si apprende. Attualmente sono impegnati un migliaio di volontari e oltre 700 unità di forze di polizia e forze armate.

