Cuneo - E'più Casalmaggiore (diretta ore 18)

CASALMAGGIORE (27 febbraio 2021) - I playoff, di fatto, iniziano stasera, per la Èpiù Casalmaggiore che non ha più alternative alla vittoria se vuole scalare la classifica e mettersi al riparo da scontri dall’esito scontato già al primo turno della post season. Dopo tre sconfitte consecutive, con avversari modesti, la truppa di coach Parisi fa visita alle 18 alla Bosca San Bernardo Cuneo, formazione che condivide con Casalmaggiore l’abbonamento alla sfortuna (in versione elite, rispetto alle rosa, dato il mese abbondante di stop causa Covid e le lesioni ai crociati di Degradi e Matos) e che cercherà di recuperare il feeling con il successo dopo un periodo difficile. L’obiettivo, dunque è comune, ed è quello di recuperare autostima e fiducia, oltre che qualche punto in classifica, per non presentarsi all’atto finale della stagione con le gomme scariche consegnandosi ad una figuraccia poco funzionale alla ricerca di sostenitori in vista della prossima, complicatissima, annata sportiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO