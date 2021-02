Rsa, ipotesi ripresa delle visite

CREMONA (24 febbraio 2021) - Contagi praticamente azzerati, campagna vaccinale pressoché conclusa e tanta voglia di ritorno alla normalità. Nelle Rsa cremonesi, anche in seguito alle sempre più pressanti richieste dei parenti, si inizia ad ipotizzare una riapertura alle visite. E non solo tramite vetri e stanze degli abbracci. Ma bisogna fare anche i conti con la terza ondata che si è palesata nelle scorse ore nel Bresciano. "Nei giorni scorsi ho già posto la questione all’attenzione di Ats – spiega Walter Montini, presidente dell’Arsac che è l’Associazione residenze socio sanitarie della provincia di Cremona – e mi hanno risposto che a disporre una eventuale riapertura alle visite dovrà essere la Regione Lombardia. La prossima settimana si riunirà la cabina di regia e riproporrò la questione. Perché dal momento in cui gli anziani e gli operatori risultano vaccinati si può iniziare a discuterne e valutare".

