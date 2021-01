VIDEO Fontana: 'Lombardia arancione perché abbiamo contestato i conteggi del Governo'

MILANO (23 gennaio 2021) - "Se da domenica la Lombardia tornerà arancione lo deve esclusivamente al fatto che noi

abbiamo contestato i conteggi del governo": lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa in

Regione con l’assessore al Welfare Letizia Moratti. "Sono indignato da quello che leggo e dalle false notizie offensive per la Lombardia e per le persone che ci lavorano".

Il ministro Speranza, che ha firmato la nuova ordinanza, "pretendeva che dicessimo che c'era stato un errore nostro. Ma non potevamo accettarlo per la dignità della Regione, per le nostre famiglie e le imprese" ha rimarcato Moratti.