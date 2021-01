Fronte Rsa: diecimila in attesa

CREMONA (4 gennaio 2021) - Le trenta Rsa cremonesi rispondono «presente» alla lotta contro il Covid che sarà sferrata nelle prossime settimane. Sono in diecimila ad attendere il vaccino, tra ospiti e operatori sanitari di strutture pubbliche e private. Obiettivo: riuscire a vaccinarli tutti entro febbraio. E la campagna, che inizialmente aveva fatto temere una preoccupante diserzione, registra invece un’impennata di sì. «Se per i lavoratori parliamo dell’80% di adesioni, per gli utenti sfioriamo il 100% – conferma Walter Montini, presidente Arsac, guardando ai dati forniti entro il 31 dicembre dalle Rsa ad Ats Val Padana –. Quella data è servita per stilare un elenco di massima e fissare il fabbisogno, ma in qualunque momento si può aderire e questo ci lascia ben sperare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO