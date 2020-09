Parlamentari, sforbiciata o no: i cremonesi pronti alla scelta

CREMONA (20 settembre 2020) - La macchina elettorale di Cremona e provincia è oleata e pronta a misurarsi con responsi ben più complessi di questo referendum, a cominciare dal mare magnum delle preferenza declinate nelle varie consultazioni. I due centri nevralgici, Comune e Prefettura, hanno gestito al meglio le ultime fasi in preparazione della consultazione, visibili a partire dalla metà pomeriggio di ieri, quando presidenti, segretari e scrutatori hanno allestito i seggi mentre forze dell’ordine e forze di polizia presidiavano le scuole della città in cui si trovano le sezioni dove, da questa mattina alle 7, 52.822 cremonesi (24.801 uomini e 28.021 donne) potranno esprimersi per il Sì o per il No alla riduzione dei parlamentari. Fra loro 715 neo 18enni al loro primo voto. A livello provinciale, gli aventi diritto sono 268.561 (130.983 uomini e 137.578 donne).

Nelle 76 sezioni cittadine (in tutta la provincia sono 405) i seggi saranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per esercitare il diritto di voto, insieme alla tessera elettorale personale, si deve esibire un documento di riconoscimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO