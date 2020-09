Dal vaso al piatto in tavola. Da sabato in edicola

CREMONA (1 settembre 2020) - Basta poco: un terrazzo, un balcone, anche solo un vaso per creare un piccolo orto domestico e coltivare frutta, ortaggi o erbe aromatiche. È quanto suggerisce la collana Coltiva & Cucina per la tua salute scritta da Eliana Ferioli ed edita da L’informatore agrario. I sei libri, ciascuno corredato da gustose ricette, saranno in vendita a partire da sabato con il quotidiano La Provincia. Il costo è di 15 euro, cui va aggiunto il prezzo del giornale. Il suggerimento è di prenotare fin da subito la collana in edicola, per evitare di restare senza. Ed ecco i titoli dei volumetti.

CAVOLI E CAVOLINI: cavoli, broccoli e verze sono una vera miniera di gusto e salute che potete coltivare nell'orto ma anche in vaso sui balconi.

BASILICO ​ED ERBE AROMATICHE: fresche, essiccate, in foglia, tritate e sminuzzate, le erbe aromatiche, immancabili in cucina, sono facili da coltivare anche in vaso.

FAGIOLI E ALTRI LEGUMI: freschi, secchi, surgelati o ridotti in farina, i legumi sono da sempre presenti nelle dispense di ogni cucina.

PATATE DI TUTTI I TIPI: gialle, rosse, bianche e viola, al forno, in padella, le patate sono usate come condimento o ingrediente principe per puree, gnocchi, zuppe e tanto altro.

FRAGOLE ​E FRUTTI DI BOSCO: colorati, dolci, succosi... irresistibili frutti di bosco, solo vederli fa venire l’acquolina in bocca.

POMODORI E POMODORINI: rotondi o allungati, succosi o polposi, le varietà di pomodoro sono tante ma riconducibili a due grandi tipologie: da mensa o da conserva.

