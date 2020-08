Test sierologici ai docenti, c’è chi li vuole obbligatori

CREMONA/CREMA (19 agosto 2020) - C’è chi ha già telefonato al proprio medico di base per avere informazioni, chi plaude l’iniziativa del Ministero, chi vorrebbe che i sierologici fossero obbligatori per tutti. «La possibilità di fare il sierologico per il personale della scuola è un’opportunità importante — commenta Alberto Ferrari, preside del Ghisleri —. Le operazioni di prestazione del servizio sono in carico ad Ats e ai medici di base, io ovviamente diffonderò le informazioni a tutta la comunità scolastica». E se Ferrari chiama in causa l’importanza della comunità scolastica come terreno demografico per una seria indagine epidemiologica, Gabriella Cattaneo, vicepreside dell’Aselli, non ha dubbi: «Io farò il sierologico, per me e per la comunità in cui agisco. Se è uno strumento necessario, mi chiedo perché non renderlo obbligatorio». Tiziana Rottoli, docente di economia aziendale al Pacioli, non esita ad affermare: «Io vorrei che il test lo facessero anche i ragazzi, con loro condivideremo spazi chiusi e, anche se distanziati, la situazione si preannuncia abbastanza critica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO