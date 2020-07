L'avidità di uno, l'onore di tutti

Sulla facciata di uno dei luoghi simbolo di Cremona, il Teatro Ponchielli, campeggia una frase in latino: «Sociorum concordia erexit». Tradotto in italiano: «Fu costruito grazie alla concordia dei soci». Segue la data: MDCCCVII. Milleottocentosette. Fino all’anno precedente quel vocabolo - oggi quasi scomparso dal lessico comune - dava addirittura il nome all’intera struttura, volutamente intitolata Teatro della Concordia per sottolineare la comunità d’intenti raggiunta fra i promotori della sua rinascita dopo gli incendi che più volte avevano ridotto in cenere il preesistente Teatro della Società (o della Nobile Associazione), a sua volta erede dello storico Teatro Nazari. Quella parola - concordia - fu scolpita nel marmo che sovrasta le quattro colonne affacciate su corso Vittorio Emanuele II per celebrare la fine delle diatribe che avevano a lungo contrapposto proprietari e palchettisti del vecchio teatro. Esosi affittuari i primi, scontenti inquilini i secondi. A distanza di 213 anni quelle tre parole in latino sono ancora lì, ben visibili a chiunque alzi gli occhi passeggiando lungo il corso, e rappresentano allo stesso tempo una lezione e un monito. Una lezione perché ricordano a tutti i cremonesi quale potenza creativa possono generare la coesione, l’unione delle forze, il «fare squadra»; un monito perché, in filigrana, avvertono quanto possano invece essere deleterie le divisioni, le contrapposizioni e le piccole avidità individuali. In fondo ce l’ha insegnato proprio in questi mesi la pandemia da Coronavirus: nessuno si salva da solo.

Più è grande il pericolo - o la meta da raggiungere - più è importante restare insieme, aiutarsi reciprocamente, remare tutti nella stessa direzione. Una regola che oggi, a Cremona, ha due valenze particolari: la prima riguarda proprio il teatro ora dedicato ad Amilcare Ponchielli, che non è la proprietà privata di qualcuno, ma un bene comune della città, da gestire nella massima concordia e all’insegna delle scelte condivise, a partire dalla nomina del nuovo Soprintendente. Per quel ruolo chiave - filtra dallo stretto riserbo dei cacciatori di teste incaricati di trovare il miglior erede possibile ad Angela Cauzzi - sarebbero in lizza alcuni manager di comprovate competenze e referenze. Una rosa di candidati tanto ricca conferma il prestigio della Fondazione sulla scena nazionale e la bontà della scelta dei soci di rivolgersi a una società di headhunter, anziché limitarsi alla valutazione e alla scrematura di sole candidature locali. Il secondo ambito riguarda la Onlus che, non a caso, è stata chiamata «Uniti per la provincia di Cremona» e che negli ultimi giorni è stata travolta dalla notizia dell’apertura di un’inchiesta sulla distrazione di fondi di cui è accusato il suo segretario, Renato «Tato» Crotti, al quale i soci avevano affidato la gestione degli aiuti destinati agli ospedali, alle case di riposo, alle associazioni di volontariato e agli operatori a vario titolo impegnati in prima linea nell’emergenza Covid-19. Apertamente sostenuta da La Provincia e dagli altri media locali, ispirandosi proprio al principio della concordia, la raccolta fondi è stata promossa in piena pandemia da tutte le associazioni di categoria del territorio (dagli agricoltori agli artigiani, dai commercianti agli industriali) e dalla Fondazione Arvedi Buschini. La pesante accusa ipotizzata dalla Procura - associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all’autoriciclaggio e all’appropriazione indebita - dovrà trovare riscontro in sede processuale e, anche se il quadro dell’inchiesta appare ormai molto chiaro, il principale indagato e i suoi presunti complici naturalmente hanno il diritto di difendersi e di chiarire la loro posizione. Una cosa però va sottolineata: quali che possano essere le responsabilità individuali di un singolo, per quanto investito di un ruolo organizzativo di rilievo, il valore morale e sociale dell’operazione «Uniti per Cremona» rimane. Intatto. Ai soci della Onlus può essere imputato un eccesso di fiducia, di non aver vigilato abbastanza in piena emergenza Coronavirus sulle scelte di Renato Crotti - che «avrebbe dovuto sottoporre all’approvazione del Consiglio qualsiasi operazione di destinazione dei fondi raccolti», come ricorda una nota stampa, svelando tutto il rammarico dei soci in quell’«avrebbe dovuto» che è stato evidentemente disatteso - ma la stragrande maggioranza degli aiuti è effettivamente arrivata a destinazione e le donazioni ancora ferme sul conto corrente della Onlus, pari a quasi due milioni di euro, sono state accantonate di proposito dai soci per poter disporre di un fondo cui attingere a medio termine, considerato il fatto che la pandemia non è affatto finita e che la possibilità di una seconda ondata nel prossimo autunno è tutt’altro che esclusa. Se Renato Crotti ha distratto fondi, è giusto che venga severamente punito e che chi ha indebitamente riscosso gli oltre centomila euro destinati ad altri li restituisca. Ma bene hanno fatto i fondatori della Onlus a dichiarare che «Uniti per Cremona» non si ferma. Bene hanno fatto ad offrire «piena collaborazione» alla Procura per fare «completa chiarezza» sulla vicenda. E, ancora, bene hanno fatto a rivendicare la propria estraneità ai fatti contestati, prendendo pubblicamente le distanze da chi ha abusato della propria posizione, tradendo la fiducia di tutti i cremonesi che si sono autotassati, per sostenere la raccolta fondi, ognuno secondo le sue possibilità. Aver «sporcato» l’immagine di questo grande sforzo collettivo, di questa bellissima gara di solidarietà, di questa moderna dimostrazione di concordia, è la colpa più grave di Renato Crotti, al di là dell’odioso reato di cui è accusato. Ma la via per riscattare l’immagine di Cremona e per continuare ad aver fiducia nel futuro l’ha indicata il cavalier Giovanni Arvedi, il capitano d’industria da sempre impegnato in campo filantropico: «Uniti andrà avanti», ha promesso, forte di una profonda convinzione: «Il Bene sconfigge il Male». La generosità batte l’avidità. La solidarietà è più forte degli egoismi. Basta crederci. Soprattutto, basta volerlo. Solo così gli errori di uno non potranno infangare l’onore di tutti. E rovinare un’iniziativa che era e resta meravigliosa. Impossibile non essere d’accordo.