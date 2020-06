Vanoli, ultimo appello

CREMONA (10 giugno 2020) - È deluso, Aldo Vanoli. Deluso, amareggiato, ferito. Soprattutto, si sente tradito: dopo 11 anni di serie A, dopo 9 anni da presidente, dopo aver vinto una Coppa Italia (era il 17 febbraio 2019, solo sedici mesi fa, ma sembra passato un secolo) e dopo aver raggiunto le semifinali scudetto, il numero 1 della più importante squadra di basket cremonese ha la percezione che all’improvviso tutti gli abbiano voltato le spalle: dalla Lega Basket «che premia i furbi, anziché chi ha i bilanci in ordine» al Comune di Cremona «che chiede attenzione per i ragazzi, ma poi si fa pagare le palestre per l’attività del settore giovanile»; dai tifosi, che non gli hanno mai regalato un tutto esaurito al PalaRadi e, dopo la sospensione del campionato per l’emergenza Covid, gli hanno chiesto la restituzione della quota di abbonamento non goduta, agli sponsor che, causa Coronavirus, vorrebbero ridimensionare il proprio impegno, o recuperare nella prossima stagione la visibilità non avuta negli ultimi mesi. Più di tutto, ad Aldo Vanoli brucia la separazione da Meo Sacchetti, l’allenatore guru, il ct della nazionale, l’uomo del miracoli che considerava un fratello. «Senza aiuti, non ci iscriveremo: al momento le possibilità di continuare sono solo il 20%. E il tempo stringe».

L'intervista esclusiva completa sul giornale La Provincia in edicola oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO