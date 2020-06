RipartiLombardia, tappa a Cremona

CREMONA (5 giugno 2020) - Dopo la lunga emergenza sanitaria, le categorie economiche e produttive della provincia dettano l’agenda per il rilancio territoriale: questa mattina a CremonaFiere i rappresentanti delle associazioni agricole e industriali, artigiane e commerciali incontrano i vertici del Consiglio regionale. Dal confronto scaturiranno le linee di indirizzo e le azioni operative necessarie a rimettere in moto la nostra economia.

Il tour #RipartiLombardia farà tappa dunque a Cremona dove, nella Sala Stradivari di CremonaFiere in piazza Zelioli Lanzini, il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e i componenti dell’Ufficio di Presidenza, insieme ai Consiglieri regionali del territorio, si confronteranno con i rappresentanti delle categorie economiche e produttive cremonesi e cremasche appositamente invitati per l’occasione.

L’iniziativa, promossa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si pone l’obiettivo di acquisire direttamente dal territorio una fotografia concreta e reale della situazione dei diversi settori economici e produttivi, con l’obiettivo di finalizzare il più possibile gli interventi legislativi e di indirizzo che dovranno caratterizzare la ripresa e la ripartenza lombarda dopo l’avvio della cosiddetta “Fase 2”.

“Con questo tour, che toccherà tutte le realtà provinciali lombarde, vogliamo accompagnare in particolare le realtà economiche e produttive in questa “fase 2”, cercando di interpretare e cogliere in tempo reale eventuali necessità ed esigenze che dovessero emergere man mano – sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi-. Le categorie e il mondo delle imprese ci stanno chiedendo soprattutto quattro cose: regole di accesso ai bandi più veloci e semplificate e con un minor numero di certificazioni da produrre; meno burocrazia e procedure amministrative più snelle; tempi di pagamento certi, puntuali e tempestivi; garantire subito l’accesso alla liquidità, requisito oggi fondamentale per ripartire. Sono punti su cui cercheremo di trovare soluzioni e fornire risposte immediate”.

In occasione delle varie tappe provinciali, il Consiglio regionale metterà a disposizione dei territori gli strumenti di analisi e monitoraggio realizzati da Polis-Lombardia a seguito dell’emergenza legata al Covid-19. Sul turismo, settore particolarmente penalizzato, è prevista la collaborazione e il contributo di Explora.

A conclusione dell'incontro verrà redatto un resoconto che sarà trasmesso alla Conferenza dei Capigruppo consiliari, alla Giunta regionale e agli Enti regionali coinvolti per competenza.

Alla fine del percorso, i contributi raccolti sul territorio andranno a costituire un documento finale dell’Ufficio di Presidenza che, integrato con il rapporto di Polis-Lombardia, sarà trasmesso alle Commissioni consiliari a supporto della loro attività.

