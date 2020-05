Fase 2: Lombardia, tavolo nidi privati su ipotesi riapertura

MILANO (21 maggio 2020) - «Intendiamo attivare un momento di confronto con i gestori dei nidi privati, in modo da farci trovare pronti per un’ipotetica riapertura, anche se la competenza sulla riapertura per le strutture per l’infanzia per i bambini da 0 a 3 anni è del Governo». Lo fa sapere in una nota l'assessore regionale lombardo alla Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani. «Dispiace e preoccupa che il recente 'Decreto Rilanciò approvato dal Governo dimentichi i più piccoli, ovvero i bambini fino a 3 anni, relegando ad un ruolo di assoluta marginalità anche i gestori di nidi privati che integrano in maniera determinante il sistema di offerta pubblico, rappresentando una ricchezza irrinunciabile per il nostro territorio» dichiara Piani. «La ripresa delle attività lavorative - conclude - ha portato alla luce il fondamentale ruolo dei servizi dell’infanzia nel sostenere le famiglie lombarde a ritornare ad 'nuova normalità'. Un ruolo che il Governo, purtroppo, ha totalmente sottovalutato».

