Controlli, 10 giorni per accompagnare e aiutare le aziende

CREMONA (13 maggio 2020) - Una nota in cui sono state raccolte le richieste e le osservazioni delle associazioni datoriali, delle organizzazioni sindacali e dei tre sindaci dei centri maggiori della provincia è già stata stesa dal prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, ed inviata ieri stesso al ministro dell’Interno, tramite i canali istituzionali. Si tratta di una sintesi dell’incontro che si è tenuto ieri mattina in videoconferenza e che aveva al centro i timori del mondo imprenditoriale per l’avvio del Nucleo Ispettivo Covid 19, istituito dalla Prefettura con l’obiettivo di rendere più immediate e incisive le verifiche sul rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da parte delle aziende c’è infatti il timore che, nella Fase 2, le regole per alcuni settori ancora nebulose e il difficile reperimento di protezioni personali (mascherine e guanti) possano portare a sanzioni che gli imprenditori sentirebbero come una beffa.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione, il prefetto è molto chiaro: «Si tratta di difficoltà superate e chi non potrà garantire l’uso di guanti, mascherine a personale e utenti non potrà proprio aprire. In questa fase — aggiunge Gagliardi — è possibile il riavvio delle aziende, ma non a tutti i costi e mettendo a repentaglio la salute delle persone».

L’incontro è stato organizzato dalla Camera di Commercio, guidata dal presidente Gian Domenico Auricchio.

