Ripartenza indisciplinata nei parchi, il prefetto avverte: «Troppi assembramenti»

CREMONA (5 maggio 2020) - Cancelli riaperti. E nei parchi è subito grande ammucchiata. Tanti, troppi hanno interpretato con eccessiva auto-indulgenza la fine del lockdown e si sono riversati nei polmoni verdi della città ignorando le più elementari misure anti-contagio, ribadite con forza e a più riprese dalle istituzioni. Gruppi di runner gomito a gomito e capannelli di giovani in libera uscita appiccicati l’uno all’altro – sia a piedi che in bicicletta – si sono moltiplicati nell’arco della giornata.

Nessuno si aspettava una ripartenza così indisciplinata. Soprattutto il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, che promette di usare il pugno di ferro per arginare sul nascere una disobbedienza che potrebbe costare molto cara: «Ho già convocato il comitato delle forze dell’ordine e dei sindaci di riferimento per chiedere controlli straordinari e mirati per evitare gli assembramenti. Chiederò la massima severità». Una decisione che la dice lunga sulla pericolosità dei comportamenti assunti da numerosi cremonesi e rilevati in prima persona dal responsabile del governo territoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO