Coronavirus, contributo di 500 euro a fondo perduto per le famiglie

MILANO (4 maggio 2020) - Da oggi, lunedì 4 maggio, le famiglie lombarde potranno chiedere il contributo di 500 euro a fondo perduto o per pagare il mutuo prima casa o per acquistare computer e tablet per l'e-learning. A disposizione ci sono 16,5 milioni di euro.

