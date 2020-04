Coronavirus, per musei e teatri non basta riaprire

CREMONA (28 aprile 2020) - Fase 2, riapertura, ma a che costo? A riflettere sulle prospettive che attende il sistema cultura dai musei ai teatri è Andrea Rurale, direttore dell’Arts and Culture Knowledge Centre dell’Università Bocconi e direttore del Master in Arts Management and Administration. Andrea Rurale è inoltre presidente dell’Istituto Superiori di Studi Musicali Claudio Monteverdi e membro del cda di Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli. Con l’Arts and Culture Knowledge Centre «stiamo studiando se e come l’emergenza del Covid19 abbia messo in evidenza alcuni processi manageriali interni alle istituzioni culturali, ossia se con l’occasione di questa crisi, ci siano elementi che meritano di essere rivisti — spiega Andrea Rurale —. Cerchiamo di capire in che modo si possa agire in merito alla sostenibilità economica, piuttosto che al rapporto con il territorio, spaziando dalle attività di marketing off/on line fino alle ridefinizioni di strategie di reazione. Per questo abbiamo distribuito un questionario pochi giorni fa a tutti i musei statali, alle fondazioni lirico sinfoniche e ai teatri di tradizione e contiamo di chiudere la fase di analisi entro una decina di giorni. I dati ci aiuteranno a capire come stia reagendo alla situazione il settore, quali siano le iniziative messe in atto e con questi dati cercheremo di comprendere come l’intero sistema possa agire e rinnovarsi».

Conoscere per poter reagire con consapevolezza è questo il senso della ricerca conoscitiva sul settore cultura, ma certo la Fase 2 permetterà l’apertura dei musei, con ingressi contingentati. In merito però osserva Andrea Rurale: «Va tenuto conto del fatto che permettere ai musei di riaprire con le dovute precauzioni non comporta assolutamente che la gente ai musei ci vada. E a volte tenere aperto un museo per pochi visitatori al giorno e senza alcun evento a pagamento ha un costo più alto, rispetto a una sua chiusura, quindi sarebbe auspicabile che ogni istituzione potesse valutare, dati alla mano, se l’apertura auspicata anche grazie al nuovo decreto sia sostenibile sempre o vada esplorata gradualmente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO